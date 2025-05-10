Samsun için Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Samsun'un iç kesimlerinde 2 saatlik periyotta kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı. Ulaşımda aksamalar ve diğer olumsuzluklara karşı önlem alınması gerektiği vurgulandı.
Samsun için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Samsun'un iç kesimlerinde 2 saatlik periyotta yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız - Güncel