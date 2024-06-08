Samsun Havza'da YKS'nin ilk oturumu gerçekleştirildi

Samsun'un Havza ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu gerçekleştirildi.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen sınavın ilk oturumu TYT'ye Havza'da 10 binada 1052'si kız, 942'si erkek olmak üzere 1994 aday girdi.

Havza Belediyesince YKS'ye ilçede giren adaylar için iki boyunca araç tahsis edildi. Havza Belediyesi hizmet araçları, YKS için adayları sınav merkezlerine taşıyor.

Ayrıca zabıta ekipleri tarafından özellikle ilçe dışından gelen adaylara okul adreslerini bulmaları konusunda da yardımcı olundu.

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, sınava giren tüm adaylara başarı dileyerek, 2 gün boyunca belediye hizmet araçlarının adayların hizmetinde olacağını kaydetti.

Öte yandan sınav binalarının önünde Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından tedbir alırken, aday yakınları da okul önlerinde çocuklarının başarısı için dua ederek bekledi.