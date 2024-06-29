Samsun Havza'da Kan Bağışı Çalışması Tamamlandı
Türk Kızılay tarafından yürütülen Güvenli Kan Temini Projesi kapsamında Samsun'un Havza ilçesinde 2 gün süren kan bağışı çalışması tamamlandı. Mehmetçik Meydanı'nda kurulan kan bağışı aracıyla toplamda 68 ünite kan bağışı alındı.
Samsun'un Havza ilçesinde Türk Kızılay tarafından 2 gün süren kan bağışı çalışması tamamlandı.
Türk Kızılay tarafından yürütülen Güvenli Kan Temini Projesi kapsamında kan ihtiyacını karşılamak amacıyla Mehmetçik Meydanı'nda kan bağışı aracıyla 2 gün kan bağışı kabul edildi.
Bağış çalışması sonucunda 68 ünite kan bağışı alındı.