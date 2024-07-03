Üye Girişi
Haberler

Samsun Havza'da Kadın Girişimcilere Eğitim Düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Havza Belediyesi, Havza Ticaret ve Sanayi Odası ile Havza Yerel Eylem Grubu Derneği (YEG) iş birliğinde Samsun'un Havza ilçesinde kadın girişimcilere yönelik 'Girişimcilik ve Sürdürülebilir Girişimcilik' eğitimi düzenlendi. Eğitim programında evden hırsızlık ve dolandırıcılık konularında bilgilendirme yapıldı ve girişimcilik, sürdürülebilir girişimcilik, e-ticaret perspektifinde girişimcilik ve Türkiye'de girişimcilik ekosistemi konularında eğitim verildi.

Samsun'un Havza ilçesinde kadın girişimcilere yönelik "Girişimcilik ve Sürdürülebilir Girişimcilik" eğitimi düzenledi.

Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde Havza Belediyesi, Havza Ticaret ve Sanayi Odası ile Havza Yerel Eylem Grubu Derneği (YEG) iş birliğinde kadın girişimcilere yönelik eğitim gerçekleştirildi.

Eğitim programı öncesi Havza Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Birimi tarafından katılımcılara, evden hırsızlık ve dolandırıcılık konularında bilgilendirme yapıldı.

Havza YEG Müdürü Özgür Atala da kuruluş amaçları ve çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Konuşmaların ardından girişimcilik uzmanı Hakan Özen tarafından kadınlara girişimcilik, sürdürülebilir girişimcilik, e-ticaret perspektifinde girişimcilik ve Türkiye'de girişimcilik ekosistemi konularında eğitim verildi.

Kaynak: AA / Güncel

Ticaret Ve Sanayi Odası Türkiye Samsun Havza Kadın Güncel Haberler

Merih'i UEFA'ya Almanlar şikayet etmiş! AK Parti'den soruşturmaya sert tepki

Merih'i UEFA'ya Almanlar şikayet etmiş! AK Parti'den soruşturmaya sert tepki

 UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı

UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı

 Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisinden İsmail Saymaz'a tehdit: Seninle görüşeceğiz

Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisinden İsmail Saymaz'a tehdit: Seninle görüşeceğiz

Bakmadan Geçme

Baran Mengüç kimdir? Baran Mengüç kaç yaşında, nereli? Kıvanç Kılınç kimdir? Kıvanç Kılınç kaç yaşında, nereli? Kıvanç Kılınç hayatı ve kariyeri! 2024 KPSS lisans sınav yerleri açıklandı mı? KPSS sonuçları ne zaman açıklanır? SOMA'DA YANGIN SON DAKİKA! Manisa Soma'da orman yangınında son durum nedir? Soma orman yangını nerede çıktı? Yengeç burcu kadını ve oğlak erkeği uyumlu mudur? Yengeç kadını ve oğlak erkeğinin aşk uyumu nasıldır? Yengeç kadını oğlak erkeğini nasıl etkileler? Motorine zam gelecek mi? 3 Temmuz motorin fiyatı ne kadar olacak? Benzine ve motorine zam var mı? Benzine zam var mı? 3 Temmuz güncel yakıt fiyatları! Motorin, LPG fiyatları ne kadar oldu? Merih Demiral ne yaptı? Türkiye-Avusturya maçında Merih Demiral ne işareti yaptı? Bozkurt işareti neden yapılır? Bozkurt işareti ne anlama gelir, neyi ifade eder? UEFA, Merih Demiral'a neden soruşturma başlattı? Merih Demiral "Bozkurt" işareti anlamı nedir? Merih Demiral ceza alacak mı? Merih Demiral Hollanda maçında oynayacak mı? Sinan Ateş davasında ne oluyor? Sinan Ateş davasının 3. gününde neler oluyor? TÜİK Başkanı kimdir? TÜİK Başkanı nereli, kaç yaşında? TÜİK Başkanı ne zaman değişti? En düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar? Zamlı öğretmen, polis memur, hemşire maaşları ne kadar oldu? Araştırma görevlisi maaşı ne kadar oldu? Araştırma görevlisi zamlı maaşı kaç TL? Temmuz'da araştırma görevlisi ne kadar maaş alacak?
Enflasyon rakamları tabelayı da değiştirecek! Benzin ve motorine 2 TL üzerinde zam geliyor

Enflasyon rakamları tabelayı da değiştirecek! Benzin ve motorine 2 TL üzerinde zam geliyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title