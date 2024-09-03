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Samsun Havza'da Ayçiçeği Hasadı Başladı

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Samsun'un Havza ilçesinde yaklaşık 83 bin dekar alanda ekilen ayçiçeğinde hasat dönemi başladı. Kuraklık nedeniyle bazı bölgelerde üretim azaldı.

Samsun'un Havza ilçesinde yaklaşık 83 bin dekar alanda ekilen ayçiçeğinde hasat dönemi başladı.

İlçedeki ayçiçeği tarlalarında incelemede bulunan Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, AA muhabirine, kuraklık nedeniyle bu sezon bazı bölgelerde ayçiçeği üretiminin azaldığını söyledi.

Bölgede başlayan hasadın yaklaşık 15 gün süreceğini belirten Genç, "Erken ile geç ekilen tarlalarda hasat zamanında farklılık oluyor. Havza'da yaklaşık 83 bin dekar alanda ekim yapıldı, rekoltenin 21 bin ton olması bekleniyor. Kuraklıktan ciddi manada etkilenen bölgelerimiz var. Güney ve daha alçakta kalan kesimlerimizde yapılan hasatta, biçerdöverlerden aldığımız verilere göre verim 100 kilograma kadar düşmüş görünüyor." dedi.

Yüksek kesimlerde sulanan arazilerde ise dekarda verimin 300 ila 350 kilograma kadar çıktığına dikkati çeken Genç, şunları kaydetti:

"Ortalama verimin dönümde 250 ila 270 kilogram arasında olacağını tahmin ediyoruz. Bölgede yetiştirilen ayçiçeğinin yağ oranı, çiftçiler tarafından bilinemiyor. Yağ oranını ölçecek makineyi ziraat odası olarak alalım, çiftçimizin hizmetine verelim istedik ama kabul görmedi. Önümüzdeki sezon ayçiçeği ekim alanında düşüş olacağını tahmin ediyorum. Açıklanan ayçiçeği alım fiyatından çiftçiler memnun. Bölgemizde KARADENİZBİRLİK tarafından açıklanan alım fiyatı 19 lira. Tüccar da tabii buna yakın fiyat vermek durumunda. Devlet desteği ile çiftçimizi tatmin edici bir fiyat."

Ayçiçeği üretimi yapan Nuri Demir ise 20 dekar alanda ekim yaptığını anlatarak, "Verim sulanan tarlalarda iyi, sulanamayan yerlerle ise kötü. Bu yıl kuraklıktan çok etkilendik, bu da verimi oldukça düşürdü. Açıklanan alım fiyatından memnunuz. Geçen seneye göre daha güzel bir fiyat açıklandı." ifadelerini kullandı.

Biçerdöver sahibi Ramazan Erdoğan da hasadın 15 gün daha süreceğini dile getirerek, ayçiçeğinde tarlanın dönümünü 200 liraya biçtiklerini söyledi.

Öte yandan hasadı tamamlayan çiftçilerin ürünlerini Havza Buğday Pazarı'na götürmesiyle pazarda da hareketlilik yaşanıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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