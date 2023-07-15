Samsun Havza'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında fener alayı düzenlendi

Havza Kaymakamlığı ve Belediye koordinesinde düzenlenen etkinlikler kapsamında Samsun'un Havza ilçesinde fener alayı düzenlendi. Fener alayı sırasında 50 metrelik Türk bayrağı taşındı. Etkinliğe çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Etkinlik sonunda çocuklara bayrak dağıtıldı ve fotoğraf sergisi gezildi.