Samsun Havza'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında fener alayı düzenlendi
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Havza Kaymakamlığı ve Belediye koordinesinde düzenlenen etkinlikler kapsamında Samsun'un Havza ilçesinde fener alayı düzenlendi. Fener alayı sırasında 50 metrelik Türk bayrağı taşındı. Etkinliğe çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Etkinlik sonunda çocuklara bayrak dağıtıldı ve fotoğraf sergisi gezildi.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Samsun'un Havza ilçesinde fener alayı düzenlendi.
Havza Kaymakamlığı ve Belediye koordinesinde düzenlenen etkinlikler kapsamında Atatürk Evi önünden başlayan fener alayı, Kevser Camisi önünde sona erdi.
Fener alayı sırasında 50 metrelik Türk bayrağı taşındı.
Fener alayına Kaymakam Cengiz Nayman, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Vedat Boyraz, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Taha Kayalarlı, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Kurkmazlı, Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkan Acar, Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Nayman, etkinlik kapsamında çocuklara bayrak dağıttı.
Yürüyüşün sonunda Nayman ve Özdemir ile katılımcılar, Havza Halk Eğitimi Merkezi tarafından Kevser Camisi önünde açılan fotoğraf sergisini gezdi.