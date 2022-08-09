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Samsun haberleri... Vali Dağlı Vezirköprü'de muhtarlarla bir araya geldi

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Samsun haberleri... Vali Dağlı Vezirköprü'de muhtarlarla bir araya geldi

Samsun gündem haberi: Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Vezirköprü ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Vezirköprü ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

Belediye Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda kurum müdürleri ve muhtarlarla istişare toplantısına katılan Dağlı, mahallelerdeki sorunları, öneri ve şikayetleri dinledi.

Dağlı, Vezirköprü'nün Samsun'un en büyük kırsal ilçesi olduğunu belirterek, "Vezirköprü'müzün önemini biliyoruz. İnşallah bugün yine sizlerle birlikte Vezirköprü'müzün halihazırdaki sorunlarının neler olduğunu konuşup plan ve programımızı yapacağız. İl müdürlerimizin tamamı burada. Eksiklerimiz ne ise, yapılacak çalışmalar ne ise onlarla ilgili planlamalarını yapacaklar. Genel itibarıyla hizmetlerimizin gerçekten iyi olduğunu biliyoruz. Ancak hizmetlerin sınırsız olduğu kadar ihtiyaçlar da sınırsız. Bu anlamda bir taraftan biz devlet olarak sizlerle birlikte, muhtarlarla birlikte, kamu kurumlarımızla belediye başkanımız ve kaymakamımızla birlikte bu eksikleri gidermek için uğraşacağız." dedi.

Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı devam etti.

AA / İrfan Ağca - Güncel

Zülkif Dağlı Vezirköprü Samsun Güncel Haberler

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