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Samsun haberleri | Samsun'da evinin bahçesindeki duvardan düşen kadın yaşamını yitirdi

Samsun haberleri | Samsun'da evinin bahçesindeki duvardan düşen kadın yaşamını yitirdi

Güncel Haberler

Edinilen Samsun haberine göre Samsun'un Vezirköprü ilçesinde evinin bahçesindeki duvardan düşen kadın öldü.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde evinin bahçesindeki duvardan düşen kadın öldü.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'da ikamet eden ve tatil için Çaltu Mahallesi'ndeki evine gelen Melek Ünal (63), sabah saatlerinde bahçede temizlik yaparken, yaklaşık 5 metrelik duvardan düştü.

Ünal, olay yerinde hayatını kaybetti. Eşi tarafından bulunan Ünal'ın cenazesi, savcının olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Samsun'a gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

AA / İrfan Ağca - Güncel

Vezirköprü İstanbul Samsun Güncel Haberler

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