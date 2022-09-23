Samsun haberleri! Samsun'da bir araçta 48 bin filtreli sigara kağıdı yakalandı Güncel Haberler Edinilen Samsun haberine göre Samsun'un Atakum ilçesinde bir araçta 48 bin 700 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi. Samsun'un Atakum ilçesinde bir araçta 48 bin 700 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mimarsinan Mahallesi'nde takip edilen bir aracı durdurdu. Araçtaki aramada, koliler halinde 48 bin bandrolsüz doldurulmuş makaron ele geçirildi. Araç sürücüsü M.G. hakkında adli işlem yapıldı. Güncel Kaynak: AA / Recep Bilek Tragger Samsun Güncel Haberler

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