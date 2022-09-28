Samsun haberleri: Samsun'da ağaca çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı Güncel Haberler Samsun haberleri: Samsun'un Terme ilçesinde ağaca çarpan hafif ticari araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Samsun'un Terme ilçesinde ağaca çarpan hafif ticari araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Cemil Değirmen'in (52) kullandığı 34 PNA 13 plakalı hafif ticari araç, Samsun- Ordu kara yolu Söğütlü mevkisinde ormanlık alanda devrildi. Savrulan araç, ağaca çarpıp dik olarak kaldı. Kazada sürücü ile araçta bulunan Ayşegül (24) ve Emine Değirmen (53) ile Aysel Tali (53) yaralandı. Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Recep Bilek Tragger Samsun Ordu Güncel Haberler

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