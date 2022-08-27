Samsun haberleri | Samsun'da 1128 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi Güncel Haberler Samsun gündem haberi: Samsun'da düzenlenen operasyonda 1128 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı. Samsun'da düzenlenen operasyonda 1128 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında İlkadım ilçesinde çalışma yürüttü. Reşadiye Mahallesi'ndeki bir depoda arama yapan ekipler, 1128 paket değişik markalarda gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli A.A. emniyete götürüldü. Güncel Kaynak: AA / Recep Bilek Samsun Güncel Haberler

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