Samsun haberleri... Prof. Dr. Musa Kadıoğlu, Teos Antik Kenti kazılarını İş Sanat Çarşamba Sahnesi'nde anlatacak

İş Sanat'ın Bodrum Zai'de düzenlediği "İş Sanat Çarşamba Sahnesi"ne arkeolog Prof. Dr. Musa Kadıoğlu konuk olacak.

İş Sanat Çarşamba Sahnesi kapsamında gerçekleştirilen, gazeteci Emrah Kolukısa'nın moderatörlüğündeki "Arkeoloji Sohbetleri", 10 Ağustos'ta Teos Antik Kenti kazı başkanı, arkeolog Prof. Dr. Musa Kadıoğlu'nu ağırlayacak.

Kadıoğlu, programda 2010'dan bu yana başkanlığını üstlendiği İyonya Bölgesi'nin 12 kentinden biri olan antik liman kenti Teos Antik Kenti kazılarını, Antik dönem ve Roma dönemi kalıntılarını, Dionysos Tapınağı, Agora, Tiyatro ve Antik Liman yapılarını ele alarak Türkiye'nin arkeolojik mirasına katkısını anlatacak.

Sohbetin ardından program, Başar Can Kıvrak'ın piyano resitali ile devam edecek. Sergei Rachmaninov ve Cesar Franck'ın eserlerinden oluşan resital, saat 22.00'de başlayacak.

İş Sanat Çarşamba Sahnesi etkinlikleri yaz sonuna kadar Bodrum Zai Yaşam'da ücretsiz gerçekleştirilecek.