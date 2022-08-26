Samsun haberleri: CHP milletvekilleri Havza'da sivil toplum örgütlerini ziyaret etti

CHP milletvekilleri, Havza'da sivil toplum örgütlerine ziyarette bulundu.

CHP İstanbul Milletvekilleri Emine Gülizar Emecan ve Nazır Cihangir İslam, Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer ve Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Havza'da esnaf odaları ve sivil toplum örgütlerini ziyaret etti.

Havza Ticaret ve Sanayi Odasını (TSO) ziyaret ederek Meclis Başkanı Mustafa Başaran ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yakup Akekin ile görüşen CHP heyetine Havza Organize Sanayi Bölgesi hakkında bilgi verildi.

Milletvekili Durmaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Samsun programının 31 Ağustos Çarşamba günü Havza Atatürk Evi ziyaretiyle başlayacağını belirterek, "Daha sonra Vezirköprü ilçesinde sivil toplum örgütlerinin başkanları ve muhtarlarla buluşacak. Havza, Cumhuriyet tarihi ve Milli Mücadele için önemli bir yer. Sayın Genel Başkanımız da bunu önemsiyor." dedi.

Milletvekilleri, daha sonra Havza Madeni İşler Esnaf Odası, Havza Kahveciler Esnaf Odası, Havza Bakkal, Bayii ve Manavlar Esnaf Odası, Havza Muhtarları Derneği, Havza Esnaf ve Sanatkar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, Havza Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası ile yerel gazeteyi ziyaret ederek, Kılıçdaroğlu'nun programına davet etti.