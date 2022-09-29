Samsun haberleri | Çarşamba'da motosikletin çarptığı yaya yaralandı Güncel Haberler Samsun haberlerine göre Samsun'un Çarşamba ilçesinde motosikletin çarptığı yaya yaralandı. Samsun'un Çarşamba ilçesinde motosikletin çarptığı yaya yaralandı. Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu kara yolu Dörtyol mevkisinde Harun S. idaresindeki plakasız motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen Fuat Salim İ'ye çarptı. Yaralanan Fuat Salim İ, 112 Acil Servis ekibince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Yaşar Karaman Çarşamba Samsun Güncel Haberler

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