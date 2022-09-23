Samsun haberleri: Çarşamba'da kumar operasyonunda 9 kişi hakkında işlem yapıldı

Gelen Samsun haberlerine göre Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen kumar operasyonunda 9 kişi hakkında yasal işlem yapıldı,Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, Kumköy Mahallesi'nde bir kıraathanede kumar oynandığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen kumar operasyonunda 9 kişi hakkında yasal işlem yapıldı,

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, Kumköy Mahallesi'nde bir kıraathanede kumar oynandığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda kumar oynadığı belirlenen 8 kişiye kişi başı 1819 lira olmak üzere toplam 14 bin 552 lira para cezası uygulandı, kumar parası olduğu değerlendirilen 960 liraya el konuldu.

Ayrıca kıraathane sahibi hakkında, "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.