Samsun haberleri... Çarşamba'da akülü araçlar hak sahiplerine verildi

Çarşamba Belediyesince düzenlenen Akülü Araç Teslim Gecesi'nde 88 akülü araç, sahiplerine ulaştı.

Çarşamba Belediyesi tarafından Abdullah Paşa Meydanı'nda düzenlenen Akülü Araç Teslim Gecesi'nde Hollandalı iş insanı Ron Gezelle tarafından bağışlanan 88 akülü araç, hak sahiplerine verildi.

Gecede Koray Avcı, Dj Onur Paskap ve Samsunlu müzisyen Atakan Karadeniz de sahne aldı.

Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba'da birlik ve beraberlik ruhunun her zaman hakim olduğunu belirterek, "Her zaman ifade etmekten gurur duyuyorum. Çarşamba'mız tarihi, doğası, kültürüyle olduğu kadar insanıyla da eşsiz bir kent. İş insanımız Ron Gezelle sayesinde ülkemize gelen 88 akülü aracı Çarşamba'dan, Samsun'dan Erzurum'dan Manisa'dan ülkemizin çeşitli şehirlerinden gelen hemşehrilerimize teslim ettik. Sosyal sorumluluk projesinin yürütücüsü Olgun Aydoğan ve sponsorlarımızla böyle bir projeye imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.