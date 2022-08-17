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Samsun haberleri... AK Parti Samsun Milletvekili Demircan'dan Havza ziyareti

Samsun haberleri... AK Parti Samsun Milletvekili Demircan'dan Havza ziyareti

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Samsun gündem haberi: AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan, Havza ilçesini ziyaret etti.

AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan, Havza ilçesini ziyaret etti.

Demircan, partisinin İlçe Başkanlığını ziyaretinde İlçe Başkanı Kadir Kayan ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldi.

Daha sonra beraberindekilerle Havza Belediyesini ziyaret eden Demircan, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Demircan, Havza Buğday Pazarı, Havza Ziraat Odası ve Havza Organize Sanayi Bölgesi'ni de ziyaret etti.

Havza Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrikalarda incelemelerde bulunan Demircan, "Ülkemiz artık kendi teknolojisini üreten ve dışa bağımlılığı her geçen gün azalan bir ülke. Sanayinin gelişmesi için, bölgede istihdamın artması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah Havza Organize Sanayi Bölgesi ile birlikte göç alan bir ilçe olacak." dedi.

AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel

Milletvekili Hisarcık Samsun Havza Güncel Haberler

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