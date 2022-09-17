Samsun haberi: Samsun'daki trafik kazasında hayatını kaybeden anne ile oğlunun cenazeleri defnedildi Güncel Haberler Samsun haberine göre Çarşamba'da otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren kadın ile oğlunun cenazeleri toprağa verildi. Çarşamba'da otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren kadın ile oğlunun cenazeleri toprağa verildi. Otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Fatma Ertosun (62) ile oğlu Haşim Ertosun'un (41) cenazeleri, yakınlarınca hastane morgundan alınarak Yamanlı Mahallesi Merkez Camisi'ne getirildi. Anne ile oğlunun cenazeleri, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi. Çarşamba ilçesinde dün, Samsun-Ordu kara yolunun karşısına geçmek isterken sürücüsü belirlenemeyen otomobilin çarptığı Fatma ve oğlu Haşim Ertosun yaşamını yitirmişti. Kazaya karışan araç ise yaklaşık 5 kilometre ileride yanmış halde bulunmuştu. Otomobilin sürücüsünün bulunması için çalışmalar sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Yaşar Karaman Çarşamba Samsun Güncel Haberler

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