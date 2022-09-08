Samsun haberi! Samsun'da yurtların yatak kapasitesi arttı

Samsun'da yurtların yatak kapasitesi arttı

KYK sırasında yedekte bekleyen öğrenciler misafirhanelere yerleştirilecek

SAMSUN - Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında kalmak için başvuran tüm kız öğrencilerin yerleştirildiğini, bin 112 erkek öğrencinin ise yedekte beklediğini söyledi.

Samsun'da, üniversitelerin açılmasına sayılı günler kala KYK yurtları öğrenciler için hazır hale getirildi. Bu yıl kontenjanın artırılmasına yönelik çalışmaların yapıldığı yurtlarda 3 kişilik odalar 4 kişilik odalara çevrildi. 18 devlet yurdunun bulunduğu Samsun'da ise barınmak için başvuran 4 bin 808 kız öğrencinin hepsi yerleştirildi. Erkek öğrencide ise başvuran 3 bin 808 öğrencinin 2 bin 696 öğrenci yurda yerleşti. Geride kalan öğrenciler de kamu kurum ve kuruluşların misafirhanelerinde misafir edilecek.

Yeni yapılacak yurdun ilk etabı 3 aya tamam

Müdür Dereci, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Samsun'da yapımına devam eden ve tamamlandığında Türkiye'nin en büyük yurdu olacak 4 bin kişilik öğrenci yurdunun yarısı 3 ay içinde biteceğini söyledi. Tamamlandığında ise yedekte olan erkek öğrenciler oraya yerleştirileceklerini belirten Müdür Dereci, "Bin 112 öğrencimizin misafirhanelerde barındırılması 2 veya 3 ay duruma göredir. Tabii burada inşaat firmamızın ciddi bir gayreti var. Biran önce bitirme noktasında bütün personelleri seferber etmiş. 2 veya 3 ay içerisinde bunu bitirecek. Bitirdikten sonra da bu öğrencilerimizin tümünü barındıracağız. Hatta bin 500 kişilikte bir boşluğumuz ortaya çıkmış olacak. O yüzden Samsun'da yurt sorunu inşallah Allah'ın izniyle olmamış olacak diye düşünüyoruz" dedi.

"Yatak kapasitesi 2 bin 578 artırıldı"

Geçen dönem yurtlarda 14 bin 79 olan kapasitenin artırıldığını ifade eden Müdür Dereci, "Sayın Valimiz Zülkif Dağlı ve bakanımızın özel talimatları ile mevcut öğrencilerin yerleştirilmesi ve kapasite arttırılması noktasında bir çalışma başlattık. Yapmış olduğumuz çalışma neticesinde 2 bin 585 yatak kapasitesini arttırarak öğrencilerimizin yerleşme oranını büyük ölçüde halletmiş olduk. Yapılan son açıklamadan sonra kız öğrencilerimizin tümünü yerleştirdik. Böylelikle üniversitelerde kalan bütün kız öğrencilerimizi yurtlarımıza yerleştirmiş olduk. Bu bizi çok sevindiren bir durum oldu. Diğer erkek kısmına gelince de bin 112 kişilik bir öğrenci durumu ortaya çıktı. Misafir öğrencilerin de yerleştirilmesi noktasında biz elimizden gelen bütün gayreti sarf ediyoruz. Bunun yanında öğrencileri başka nerelerde barındırabiliriz noktasında da biz çalışmamızı yaptık. İnşallah bin 112 öğrencimizin de yerleştirilmesini bir şekilde halletmiş olacağız. Bütün öğrencileri biz barındırıyormuşuz gibi olaya bakıyoruz. Bunun yanında bin 112 kişilik özel yurtların kapasitesi var. Sivil toplum kuruluşlarının misafirhaneleri, yurtları var. Oranlama yaptığımız zaman gençlerimizin hiçbir şekilde ortada kalmadığı, barınacak yer bulamayacak gibi bir durumun ortada olmadığını, birlikte rakamlar üzerinde bunu görmüş oluyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde de yapmış olduğumuz bu kapasite artışının olumlu taraflarını hep birlikte göreceğiz. Geriye kalan gençlerimizin de yerleştirilmesi noktasında da sayın valimizin burada çok ciddi gayretleri var. Bunu da hallettikten sonra inşallah sorun çıkmamış olacak" diye konuştu.

Konfor ve görünümüyle adeta 5 yıldızlı oteli andıran KYK'lar öğrencileri bekliyor.