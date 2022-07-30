Samsun haberi | Samsun'da traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı - Haberler

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Samsun haberi | Samsun'da traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Samsun haberi | Samsun'da traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Samsun haber: Samsun'un Vezirköprü ilçesinde saman yüklü traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde saman yüklü traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Karkucak Mahallesi'nde Mehmet Ş. (63) kontrolündeki 55 HN 059 plakalı saman yüklü traktör bilinmeyen bir nedenle devrildi.

Kazada, sürücünün kız kardeşi olduğu öğrenilen Ümmühan Sadıç (57), olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan sürücü ise olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

AA / İrfan Ağca - Güncel

Vezirköprü Samsun Güncel Haberler

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