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Samsun haberi! Samsun'da silahla vurulan kişi yaralandı

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Samsun haberi! Samsun'da silahla vurulan kişi yaralandı

Samsun haberi: Samsun'un Çarşamba ilçesinde silahla vurulan kişi yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde silahla vurulan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Orta Mahalle Dr. Erol Uysal Caddesi'nde E.Y, aracından inerek aralarında husumet bulunan Ö.Z'ye tüfekle ateş açtı. Bu sırada Ö.Z. de tabancayla E.Y'ye ateş etti.

Ayağına isabet eden saçmalar nedeniyle yaralanan Ö.Z, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından otomobille kaçan E.Y'nin yakalanması için İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel

Çarşamba Samsun Güncel Haberler

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