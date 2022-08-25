Samsun haberi! Samsun'da silahla vurulan kişi yaralandı Güncel Haberler Samsun haberi: Samsun'un Çarşamba ilçesinde silahla vurulan kişi yaralandı. Samsun'un Çarşamba ilçesinde silahla vurulan kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Orta Mahalle Dr. Erol Uysal Caddesi'nde E.Y, aracından inerek aralarında husumet bulunan Ö.Z'ye tüfekle ateş açtı. Bu sırada Ö.Z. de tabancayla E.Y'ye ateş etti. Ayağına isabet eden saçmalar nedeniyle yaralanan Ö.Z, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından otomobille kaçan E.Y'nin yakalanması için İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Güncel Kaynak: AA / Yaşar Karaman Çarşamba Samsun Güncel Haberler

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