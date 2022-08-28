Samsun haberi... Samsun'da sahile iskelet vurdu Güncel Haberler Samsun bölgesinden gelen habere göre Samsun'un Çarşamba ilçesinde sahile iskelet vurdu. Samsun'un Çarşamba ilçesinde sahile iskelet vurdu. Çaltı Mahallesi'nde yürüyüş yapan vatandaşlar sahilde kafatası fark etti. Durumun jandarmaya haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri inceleme yaptı. Bir insana ait olduğu değerlendirilen iskelet parçası tabuta konuldu. Bulunan iskeletin Adli Tıp Kurumuna gönderileceği belirtildi. Güncel Kaynak: AA / Yaşar Karaman Çarşamba Samsun Güncel Haberler

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