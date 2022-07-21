Son dakika haberi: Polis memurunu bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı Son dakika haberler: Samsun'un Atakum ilçesinde tartıştığı polis memurunu bıçakla yaralayan şüpheli, tutuklandı. Samsun'un Atakum ilçesinde tartıştığı polis memurunu bıçakla yaralayan şüpheli, tutuklandı. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda özel harekat polisi O.H. (26) ile A.Y.Ö. (30) arasında trafikte yol verme yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Y.Ö. yanındaki bıçakla O.H'yı çeşitli yerlerinden yaralandı. Sağlık ekiplerince kentteki bir özel hastaneye kaldırılan O.H. tedavi altına alındı. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Kavganın yaşandığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. AA / Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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