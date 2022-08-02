Samsun haberi: Samsun'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Haberler

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Samsun haberi: Samsun'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Samsun haberi: Samsun'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Gelen Samsun haberlerine göre Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Çarşamba-Ayvacık kara yolunda, Ayvacık yönüne giden K.K. idaresindeki 55 AEK 744 plakalı otomobille, aynı istikametteki O.D. idaresindeki 55 RP 398 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü O.D. ile yanındaki S.Ç. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Yaşar Karaman - Güncel

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