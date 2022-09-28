Samsun haberi | Samsun'da otomobilin çarptığı kadın yaralandı
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Samsun gelişmesine göre Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin çarptığı kadın yaralandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin çarptığı kadın yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil, Çarşamba-Ayvacık kara yolu Gökçeli mevkisinde yolun karşısına geçmek isteyen Hava D'ye çarpıp kaçtı.
Yaralanan Hava D, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çarpmanın etkisiyle aynası kırılıp yola düşen otomobilin sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel