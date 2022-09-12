Eniştesini bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı Güncel Haberler Samsun'un İlkadım ilçesinde ablasının eşini bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı. Samsun'un İlkadım ilçesinde ablasının eşini bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı. Alınan bilgiye göre, karısıyla sorun yaşayan M.A.G. (39), Fevzi Çakmak Mahallesi'nde kayınpederiyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine eşinin erkek kardeşi M.Y.P. (32), M.A.G'yı bıçakla yaraladı. Sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.A.G'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. M.Y.P. ise İlkadım Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekiplerince Arda Sokak'ta yakalandı. Güncel Kaynak: AA / Recep Bilek İlkadım Samsun Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Eniştesini bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.