Emniyet şeridinde tıra çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı
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Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Hami Can Çatalyürek (27) idaresindeki kamyonet, Yenice Mahallesi mevkisinde emniyet şeridinde park halindeki 55 AKB 87 plakalı tıra çarptı.
Kazada kamyonet sürücüsü ile yanında bulunan Hasan Serkan Oymak (26) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Oymak, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.
Kaza nedeniyle Samsun-Ankara kara yolu, bir süre trafiğe kapalı kaldı.
Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel