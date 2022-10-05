Son dakika haber! Düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı Güncel Haberler Son dakika haber: Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 360 kilogram esrar ile 354 kök Hint keneviri ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı. Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 360 kilogram esrar ile 354 kök Hint keneviri ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı. Bafra Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Doğanca Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi. Bir ikamet ve eklentilerinde arama yapan ekipler, 360 kilogram esrar ve 354 kök Hint keneviri ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli emniyete götürüldü. Kaynak: AA / Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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