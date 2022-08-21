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Samsun haberi: Samsun'da bir kişi otel odasında ölü bulundu

Samsun haberi: Samsun'da bir kişi otel odasında ölü bulundu

Güncel Haberler

Edinilen Samsun haberine göre Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişi otel odasında ölü bulundu.

Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişi otel odasında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kızılırmak Mahallesi'nde bir otelde, müşterisi K.A'dan (61) haber alamayan otel işletmecisi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, K.A'nın öldüğünü tespit etti.

K.A'nın cenazesi Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Çavuş - Güncel

Samsun Bafra Güncel Haberler

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