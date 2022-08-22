Samsun haberi | Samsun'da 7. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti Güncel Haberler Gelen Samsun haberlerine göre Samsun'un Atakum ilçesinde bir apartmanın 7'inci katından düşen çocuk hayatını kaybetti. Samsun'un Atakum ilçesinde bir apartmanın 7'inci katından düşen çocuk hayatını kaybetti. Yeni Mahalle'de 1,5 yaşındaki Ata Deniz Çakır henüz belirlenemeyen nedenle evlerinin balkonundan zemine düştü. Çocuklarının düştüğünü fark eden aile ağır yaralı buldukları Ata Deniz Çakır'ı kendi imkanlarıyla evlerine yakın özel bir hastaneye götürdü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılan Çakır, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Güncel Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü Deniz Çakır Samsun Çocuk Güncel Haberler

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