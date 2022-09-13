Samsun haberi... Samsun'da 13 yıl 6 ay 4 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı Güncel Haberler Samsun yerel gündem haberine göre Samsun'un Çarşamba ilçesinde hakkında 13 yıl 6 ay 4 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Samsun'un Çarşamba ilçesinde hakkında 13 yıl 6 ay 4 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT timleri, Samsun İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve KOM Şube Müdürlüğü timleri tarafından, hakkında "parada sahtecilik" suçlarından 13 yıl 6 ay 4 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Cayvar Mahallesi'nde ormanlık alanda saklandığı bilgisine ulaşılan M.V'nin (36) yakalanması için çalışma başlatıldı. Firari hükümlü, ekiplerce dron ile yapılan takip sonucu yakalandı. M.V. jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Güncel Kaynak: AA / Yaşar Karaman Jandarma Çarşamba Samsun JASAT Güncel Haberler

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