Samsun haberi... Kılıçdaroğlu: Bafra'da Haykırdık, Bu Ülkeyi Beraber Ayağa Kaldıracağız. Hep Beraber, Hep Beraber

Samsun haberi... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bafra’da haykırdık, bu ülkeyi beraber ayağa kaldıracağız. Hep beraber, hep beraber” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, " Bafra'da haykırdık, bu ülkeyi beraber ayağa kaldıracağız. Hep beraber, hep beraber" dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından 30 Ağustos'ta "Kent girişinde beni karşılayan Amasyalılara teşekkür ediyorum. Düzelteceğiz bu ülkeyi; hep beraber, hep beraber" notuyla Amasya ziyareti sırasında halka seslenirken çekilmiş bir fotoğrafı paylaşmıştı.

Kılıçdaroğlu bu gece; söz konusu Amasya paylaşımını alıntılayarak, dün Bafra'ya geldiğinde burada kendisini dinleyen kalabalığı gösteren fotoğrafı, "Bafra'da haykırdık, bu ülkeyi beraber ayağa kaldıracağız. Hep beraber, hep beraber" notu ile Twitter hesabından yayınladı.