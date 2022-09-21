Samsun haberi! İstanbul'dan uyuşturucu getiren 2 şüpheli Samsun'da yakalandı Güncel Haberler Gelen Samsun haberine göre Samsun'da düzenlenen operasyonda, İstanbul'dan uyuşturucu getiren biri kadın, 2 zanlı gözaltına alındı. Samsun'da düzenlenen operasyonda, İstanbul'dan uyuşturucu getiren biri kadın, 2 zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ekipler, F.B'nin kullandığı aracı Samsun - Ankara kara yolundaki uygulama noktasında durdurdu. Araçta yapılan aramada, farklı bölümlere gizlenmiş 112,64 gram metamfetamin, esrarlı sigara, 5 kapsül sentetik ecza hap ele geçirildi. Operasyonda, F.B. ile yanında bulunan E.Ç.N. isimli kadın gözaltına alındı. Zanlıların ikametinde de arama yapan ekipler, 10 kapsül sentetik ecza hap, ruhsatsız tabanca ile 25 tabanca fişeği buldu. Güncel Kaynak: AA / Recep Bilek Emniyet Müdürlüğü İstanbul Samsun Güncel Haberler

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