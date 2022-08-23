Samsun haberi! Havza'da 1500 erkeğe KADES ve kadına karşı şiddet bilgilendirmesi yapıldı Güncel Haberler Samsun haber... Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele IV. Ulusal Eylem Planı doğrultusunda Havza'da 1500 erkeğe, kadına karşı şiddet ve Kadın Acil Destek (KADES) uygulaması hakkında bilgilendirme gerçekleştirildi. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele IV. Ulusal Eylem Planı doğrultusunda Havza'da 1500 erkeğe, kadına karşı şiddet ve Kadın Acil Destek (KADES) uygulaması hakkında bilgilendirme gerçekleştirildi. Aile içi ve kadına yönelik şiddet konusunda 2021-2025 yıllarına kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele IV. Ulusal Eylem Planı doğrultusunda Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü, Havza İlçe Jandarma Komutanlığı, Havza İlçe Sağlık Müdürlüğü, Havza Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Havza Müftülüğü personelinden oluşan üç ekip, ilçenin farklı yerlerinde erkeklere yönelik eğitim ve bilgilendirme uygulaması yaptı. Kevser Parkı, Sebze Pazarı girişi ile süt ürünleri pazarında oluşturulan noktalarda gerçekleştirilen faaliyetle ekipler, 1500 erkeğe karşı şiddet ve Kadın Acil Destek (KADES) uygulaması hakkında bilgi vererek broşür dağıttı. Güncel Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu Hisarcık KADES Havza Güncel Haberler

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