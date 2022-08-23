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Samsun haberi! Gaziantep ve Mardin'deki trafik kazası mağduru ailelere yönelik destek çarşamba akşamına kadar hesaplara yatırılacak

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Samsun haberi! Gaziantep ve Mardin'deki trafik kazası mağduru ailelere yönelik destek çarşamba akşamına kadar hesaplara yatırılacak

Samsun haberleri... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, Gaziantep ve Mardin'de pazar günü yaşanan trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin ailelerine verilecek 50'şer bin liralık destek, 24 Ağustos Çarşamba akşamına kadar hesaplara yatırılacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, Gaziantep ve Mardin'de pazar günü yaşanan trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin ailelerine verilecek 50'şer bin liralık destek, 24 Ağustos Çarşamba akşamına kadar hesaplara yatırılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete sesleniş konuşmasında, söz konusu kazalarda ciddi mağduriyetlerin söz konusu olduğunu ifade etmişti.

Erdoğan, "Bunun için de gerek devlet olarak 250 (bin lira) artı 50 (bin lira) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, bunun yanında firma 250 (bin lira) de onların desteğiyle bu olayda hayatını kaybeden kardeşlerimizin ailelerine bu desteği sağlamış oluyoruz." açıklamasını yapmıştı.

AA muhabirinin bakanlıktan edindiği bilgiye göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yapacağı 50 bin liralık destek ödemesi, kazalarda mağdur olan ailelerin hesaplarına, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla 24 Ağustos Çarşamba günü tek seferde yatırılacak.

Süreci, ailelerin bulundukları ilçelerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları yürütecek.

Kaynak: AA / Yeşim Sert Karaaslan - Güncel

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