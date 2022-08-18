Samsun haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun'u ziyaret edecek

AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Eylül Cumartesi günü Samsun'a geleceğini bildirdi.

Aksu, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TEKNOFEST KARADENİZ için kente geleceğini, düzenlenecek mitingde halka sesleneceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti ile Samsun'da tarihi günlerinden birinin daha yaşayacağını anlatan Aksu, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Samsun ziyaretinde gerçekleştireceğimiz mitingimizde hem vatandaşlarımıza hitap edecek hem de TEKNOFEST'e katılacak. Biliyoruz, Samsun Cumhurbaşkanımızı büyük özlemle bekliyor. Hemşehrilerimizin çok büyük sevgi hissettiği, destek verdiği Cumhurbaşkanımızı en iyi şekilde ağırlayacağız. Hazırlıklarımıza başladık." ifadelerini kullandı.

Aksu, şunları kaydetti:

"20 yıldır şehrimize yapılan hizmetler, yatırımlar bu değeri, sevgiyi açıkça gösteriyor. Cumhurbaşkanımızın hemşehrilerimizle arasında çok kuvvetli sevgi bağı var. Türkiye olarak 2023'e çok kararlı şekilde yürüyoruz. Bu yolda en büyük destekçimiz olan milletimiz ile omuz omuza, gönül gönüleyiz. 3 Eylül Cumartesi günü de liderimizi coşku içerisinde tarihi şekilde karşılayacağız."