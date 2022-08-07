Samsun haberi... Çarşamba'da otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı
Edinilen Samsun gelişmesine göre Çarşamba ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı.
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Çarşamba ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kirazlıkçay Mahallesi TOKİ Köprüsü'nde bisikletiyle ilerleyen Emrah S'ye, plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil çarparak kaçtı.
Yaralanan bisikletli, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
AA / Yaşar Karaman - Güncel