Samsun gündem haberi... ÇANAKKALE - Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu bot battı (2) Güncel Haberler Samsun gündem haberi: Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu botun batması sonucu ilk belirlemelere göre 14 kişi kurtarıldı, bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu botun batması sonucu ilk belirlemelere göre 14 kişi kurtarıldı, bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Babakale köyü açıklarında bir botun battığı bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları bölgeye sevk edildi. Ekipler tarafından ilk belirlemelere göre 14 kişinin kurtarıldığı, bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AA muhabirine, ilk belirlemelere göre batan bottaki kişi sayısının 20 civarında olduğunu söyledi. Kayıp kişiler için arama başlatıldığını belirten Aktaş, "Yerleri tespit edilenler var, çalışma devam ediyor." dedi. Güncel Kaynak: AA / Mehmet Yavaş Çanakkale Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Samsun gündem haberi... ÇANAKKALE - Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu bot battı (2) - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.