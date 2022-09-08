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Samsun haberi | AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Yılmaz'dan Havza'ya ziyaret

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Samsun haberi | AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Yılmaz'dan Havza'ya ziyaret

Samsun haberleri: AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Havza'da ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Havza'da ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Yılmaz, partisinin ilçe başkanlığını ziyaret ederek Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan ve partililerle "İlçe Yönetim Kurulu İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda bir araya geldi.

Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, gönül buluşmaları kapsamında çalışmalara ara verilmeden devam edildiğini dile getirerek, güçlü ve büyük Türkiye yolunda durmadan çalışacaklarını söyledi.

Yılmaz ile Özdemir ve Kayan, daha sonra Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Havza Ajans Müdürü Selçuk Göktaş ile un fabrikalarını ziyaret etti.

Yılmaz ve beraberindekiler, Havza Ziraat Odasının silaj paketleme tesisinde de incelemede bulundu.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel

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