Samsun haber: Samsun Valisi Dağlı'dan AA Bölge Müdürü Demir'e ziyaret Samsun bölgesinden gelen habere göre Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Anadolu Ajansı (AA) Samsun Bölge Müdürü Halil Demir'i ziyaret etti. Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Anadolu Ajansı (AA) Samsun Bölge Müdürü Halil Demir'i ziyaret etti. Vali Dağlı, bir süre önce AA Samsun Bölge Müdürlüğüne atanan ve görevine başlayan Demir'e, iadeiziyarette bulundu. Demir, Anadolu Ajansının çalışmaları hakkında Vali Dağlı'ya bilgi verdi. Demir'den Samsunspor'a ziyaret AA Samsun Bölge Müdürü Halil Demir, Samsunspor'u ziyaret etti. Demir, Nuri Asan Tesisleri'nde ziyaret ettiği, Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen ve Samsunspor Genel Müdürü Soner Soykan'la bir süre görüştü. Bilen, Samsunspor'un yeni yapılanması, projeleri ve hedefleri hakkında bilgi verdi. Halil Demir, Bilen ve Soykan'a AA tarafından hazırlanan kitaplardan hediye etti. Güncel AA / İlyas Gün Anadolu Ajansı Zülkif Dağlı Halil Demir Samsun Güncel Haberler

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