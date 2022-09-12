Samsun haber! Samsun'daki Deniz Kafe Botanik Bahçeye Dönüşecekti Beton Yığını Oldu

Samsun gündem haberi... Atakum’da yaklaşık 15 yıldan bu yana Atakum Belediyesi tarafından işletilen ancak 2019 yılından sonra Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne devredilen Deniz Kafe'de devam eden inşaat çalışmaları tepki oluşturdu. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’in “Betonlaşmaya cevap botanik bahçesi içerisinde proje geliştiriyoruz” diyerek tanıttığı projenin havadan kaydedilen görüntülerinde alandaki betonlaşma yoğunluğu dikkat çekti.

Atakum'da yaklaşık 15 yıldan bu yana Atakum Belediyesi tarafından işletilen ancak 2019 yılından sonra Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen Deniz Kafe'de devam eden inşaat çalışmaları tepki oluşturdu. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in "Betonlaşmaya cevap botanik bahçesi içerisinde proje geliştiriyoruz" diyerek tanıttığı projenin havadan kaydedilen görüntülerinde alandaki betonlaşma yoğunluğu dikkat çekti.

Atakum Belediyesi tarafından 2019 yılından sonra Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen Deniz Kafe'de inşaat çalışmaları bir süre önce başladı. Çevresi, alana yapılacak Millet Kıraathanesi ve Kitap Kafe'yi tanıtıcı brandalarla kapatılan inşaat çalışmaları havadan görüntülenirken, alanın büyük bir kısmını kaplayan beton kütle dikkat çekti.

HUKUK MÜCADELESİ SÜRÜYOR

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Deniz Kafe alanıyla ilgili 2021 yılının Haziran ayında Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında yapılan imar planı görüşmelerinde bölgeyi betonlaştıracak planı eleştirerek, "Burada hem taban inşaat alanı, hem toplam inşaat alanı yaklaşık 3 kat artırılıyor. Görülüyor ki burası ciddi ve eski halinden daha yoğun bir yapılaşmaya açılıyor. Burayı yeşili bol Millet Bahçesi özelliği taşıyan, içinde sosyal tesisleri olan bir yapıya dönüştürelim. Atakumlular böyle istiyorlar. Ben de Atakum'un Belediye Başkanı olarak onların sesini bu mecliste ifade etmek istiyorum. Atakumluların sesine kulak verin" diye konuşmuştu.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise mecliste CHP ve İYİ Parti'nin ret, MHP'nin de çekimser oy kullanıldığı imar planını, "Proje ahşap ağırlıklı, beton yığını değil. Çok fonksiyonel, çok hoş bir bina. Toprakla uyumu müthiş. Burada betonlaşma yok. Mimarisiyle, teknolojisiyle, fonksiyonelliğiyle 7'den 70'e, yerli yabancı herkesin uğrayacağı ve nefes alacak olduğu; betonlaşmaya cevap botanik bahçe içerisinde bir proje geliştiriyoruz" diyerek savunmuştu.

Sonraki günlerde de Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi'nin CHP'li ve İYİ Parti'li meclis üyeleri halen devam eden bir hukuk mücadelesi başlattı.