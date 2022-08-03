Samsun haber: Samsun'da üreticilere cennet meyvesi fidanı dağıtıldı

Samsun'da üreticilere 2 bin 400 adet cennet meyvesi fidanı dağıtıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, il genelinde tarımsal faaliyetleri yaygınlaştırmaya yönelik çalışmaları kapsamında üreticilere fidan desteği sağlandı.

"Samsun İlinin Sürdürülebilir Tarım Faaliyetlerinin Yaygınlaştırılması Projesi" ile sebze ve meyve yetiştiriciliğini artırmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) üye olanlara ücretsiz fide, tohum, sera naylonu ve gübre veriyor. Projede öz kaynaklarını seferber eden Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, üreticiye destek sağlıyor. Bu kapsamda Vezirköprü, 19 Mayıs ve Salıpazarı ilçelerinde üreticilere 2 bin 400 cennet meyvesi fidanı dağıtıldı.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığında görevli Ziraat Mühendisi Enver Demirhan, "Tarla kıyılarında düzensiz ekim yapılması yerine düzenli bahçeler oluşturmayı ve bunu yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Bölgemize adapte olmuş çeşitler seçilerek 3 ilçede 2 bin 400 adet cennet meyvesi fidesi desteği verdik." ifadelerin kullandı.

Desteklerden yararlanan üreticilerden Adem Çoban da "Bu destekler bizim yüzümüzü güldürdü. Büyükşehir Belediyesine ne kadar teşekkür etsek az. Fidanlarımızı diktik. Gelişimleri güzel. Verimin de iyi olacağı kanaatindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.