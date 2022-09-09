Son Dakika | Tarım işçilerini taşıyan minibüsün kaza yapması sonucu 27 kişi yaralandı Güncel Haberler Son dakika haber: Samsun'un Vezirköprü ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 27 kişi yaralandı. Samsun'un Vezirköprü ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 27 kişi yaralandı. Tarım işçilerini taşıyan 55 AFT 117 plakalı minibüs, Vezirköprü Devlet Hastanesi kavşağında 34 GS 5101 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle refüje devrilen minibüsteki 27 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan tarım işçilerini itfaiye ekiplerinde bulundukları yerden çıkarttı. 112 Acil Servis ekiplerinde Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan işçilerden 3'ü hayati tehlikesi bulunması nedeniyle Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Güncel Kaynak: AA / İrfan Ağca Devlet Hastanesi Vezirköprü Samsun Güncel Haberler Son Dakika

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