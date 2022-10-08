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Samsun haber | Samsun'da sağanak yağış...Sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı

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Gelen Samsun haberine göre Samsun'da sağanak yağış...Sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadıSAMSUN Samsun'da aniden bastıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Samsun'da sağanak yağış...Sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı

SAMSUN Samsun'da aniden bastıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Bugün öğle saatlerinde gök gürültüsünün ardından aniden sağanak başladı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar saçak ve ağaç altlarına sığınırken, meydanda kalan vatandaşlar ise sağa-sola kaçıştı. Yaklaşık 10 dakika süren sağanak nedeniyle birçok cadde, sokak ve bulvarda su birikintileri oluştu.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Samsun'da hava sıcaklıklarının 14 dereceye kadar düşmesi tahmin edilirken, yağışların da perşembe gününe kadar aralıklı olarak devam etmesi öngörülüyor. Ayrıca meteorolojiden yapılan uyarılarda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah ve öğle saatlerinde Kastamonu, Tokat ile Amasya'nın batısı, Çorum'un doğusu, Samsun'un güney kesimleri ile Ordu'nun batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların sabah ve öğle saatlerinde Kastamonu, Tokat ile Amasya'nın batısı, Çorum'un doğusu, Samsun'un güney kesimleri ile Ordu'nun batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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