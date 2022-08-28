Sağanak hayatı olumsuz etkiledi Güncel Haberler Samsun'da akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Samsun'da akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Atakum ve İlkadım ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar meydana geldi. Sağanak nedeniyle çevre yolunda bir tır kontrolden çıktı, Samsun-Ordu kara yolunda ise üç ayrı noktada trafik kazası yaşandı. Atakum Körfez Mahallesi'nde aracıyla su birikintisinde mahsur kalan kişi vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Cağaloğlu Caddesi'nde ise yer yer oluşan su birikintileri sebebiyle trafikte aksamalar oldu. Barış Bulvarı'nda sağanak nedeniyle kayan hafif ticari araç manav dükkanına çarparak durabildi. Güncel Kaynak: AA / Veysel Altun İlkadım Samsun su Güncel Haberler

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