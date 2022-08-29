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Samsun haber... Samsun'da polislere ateş eden kişi etkisiz hale getirildi

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Samsun haber... Samsun'da polislere ateş eden kişi etkisiz hale getirildi

Samsun haber... Samsun'un Bafra ilçesinde polislere ateş eden kişi, etkisiz hale getirildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde polislere ateş eden kişi, etkisiz hale getirildi.

Alınan bilgiye göre, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda elinde pompalı tüfekle gezen Ö.A. (37), devriye gezen polis ekiplerinin uyarısına, ateş açarak karşılık verdi.

Polisler, şahsı yaralayarak etkisiz hale getirdi.

112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan şüpheli, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Güncel

Demokrasi Samsun Bafra Güncel Haberler

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