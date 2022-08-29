Samsun haber... Samsun'da polislere ateş eden kişi etkisiz hale getirildi Güncel Haberler Samsun haber... Samsun'un Bafra ilçesinde polislere ateş eden kişi, etkisiz hale getirildi. Samsun'un Bafra ilçesinde polislere ateş eden kişi, etkisiz hale getirildi. Alınan bilgiye göre, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda elinde pompalı tüfekle gezen Ö.A. (37), devriye gezen polis ekiplerinin uyarısına, ateş açarak karşılık verdi. Polisler, şahsı yaralayarak etkisiz hale getirdi. 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan şüpheli, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Güncel Kaynak: AA / İlyas Gün Demokrasi Samsun Bafra Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Samsun haber... Samsun'da polislere ateş eden kişi etkisiz hale getirildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.