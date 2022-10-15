Samsun haber: Samsun'da pencereden düşen kadın hayatını kaybetti
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Samsun haberleri: Samsun'un İlkadım ilçesinde 3. kattaki evinin penceresinden düşen kadın öldü.
Samsun'un İlkadım ilçesinde 3. kattaki evinin penceresinden düşen kadın öldü.
Çatalarmut Mahallesi'nde yaşayan ve Alzheimer hastası olduğu belirtilen 81 yaşındaki Alime Çakıroğlu, evlerinin 3 katındaki pencereden zemine düştü.
Yakınları, olayı fark ederek durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Ekiplerin yaptığı kontrolde Çakıroğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaynak: AA / Güncel