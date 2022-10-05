Samsun haber | Samsun'da motosikletin çarptığı yaya ile sürücü yaralandı
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Samsun gelişmesine göre Samsun'un Çarşamba ilçesinde motosikletin çarptığı yaya ile sürücü yaralandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde motosikletin çarptığı yaya ile sürücü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kerim S. idaresindeki 55 RD 498 plakalı motosiklet, Orta Mahalle Elifli Sokak'ta yol kenarında yürüyen Güven G'ye çarptı.
Kazada devrilen motosikletin sürücüsü ile Güven G. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel