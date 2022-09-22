Samsun haber! Samsun'da itfaiye aracı şarampole devrildi, 2 itfaiye eri yaralandı Güncel Haberler Samsun haberlerine göre Samsun'un Vezirköprü ilçesinde şarampole devrilen itfaiye aracındaki 2 itfaiye eri yaralandı. Samsun'un Vezirköprü ilçesinde şarampole devrilen itfaiye aracındaki 2 itfaiye eri yaralandı. Vezirköprü ilçesindeki fabrika yangınına müdahaleye destek vermek amacıyla Havza İtfaiye Amirliği Kavak İstasyonundan yola çıkan itfaiye eri Osman Bekdemir yönetimindeki 55 APA 90 plakalı itfaiye aracı, Vezirköprü - Havza kara yolu Köprübaşı mevkisinde şarampole devrildi. Kazada yaralanan Bekdemir ile itfaiye eri Cemalettin Dumlu, 112 Acil Servis ekibince Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolu, çalışmanın ardından yeniden ulaşıma açıldı. Güncel Kaynak: AA / İrfan Ağca Vezirköprü İtfaiye Samsun Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Samsun haber! Samsun'da itfaiye aracı şarampole devrildi, 2 itfaiye eri yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.