Samsun haber: Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı Güncel Haberler Samsun gündem haberi | Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir istihbarat üzerine Atakum ilçesinde belirlenen iki adrese operasyon düzenledi. Adreslerde arama yapan ekipler, 4 pakette 120 gram sentetik uyuşturucu, 6 pakette 3 kilo 220 gram metamfetamin, 13 kapsül sentetik ecza hapı, hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 69 bin lira, tabanca ve 5 fişek ele geçirdi. Operasyonda S.M. ve R.Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Recep Bilek Emniyet Müdürlüğü Narkotik Samsun Güncel Haberler

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